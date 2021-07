Chamado para viagem falsa, motorista de aplicativo é alvo de criminosos e fica ferido

Na noite desta sexta-feira (24), um motorista de aplicativo voltou para casa machucado depois de receber a chamada para uma falsa viagem em Anápolis.

O jovem, de 29 anos, relatou à Polícia Militar que aceitou uma solicitação para buscar uma mulher no Jardim Promissão, no extremo Norte da cidade, mas quando chegou, só havia um homem.

O criminoso entrou no banco de trás do veículo rapidamente e ordenou que o condutor dirigisse até uma rua abaixo. Lá, teria colocado uma faca no pescoço da vítima e anunciado o assalto.

No momento do desespero, o motorista de aplicativo tentou segurar a arma branca. Foi quando outros dois bandidos apareceram, quebraram o vidro da porta dianteira e fugiram correndo com o celular que o rapaz usava para trabalhar.

Ele ficou com um ferimento na mão, provocado pela faca, mas preferiu não ser levado para uma unidade hospitalar.

O caso foi registrado como roubo.