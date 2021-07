Creche para idosos, sonho de Vilma Rodrigues, é inaugurada por Roberto Naves

Idealizado pela vereadora Vilma Rodrigues, o Centro Dia do Idoso foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (29), na Vila Esperança, bairro da região Sudeste de Anápolis.

O investimento feito pela Prefeitura com recursos próprios e custou quase R$ 1 milhão.

“Era uma das demandas que tínhamos na cidade e que foi levantada pela então vereadora Vilma Rodrigues. As pessoas queriam buscar seu sustento, mas tinham pessoa idosa para cuidar e isso impossibilitava. Isso não vai acontecer mais. Aqueles que tiverem idosos em casa, poderão deixar os idosos aqui às 07h e buscar às 18h”, disse Roberto Naves (PP), em entrevista coletiva.

Segundo o prefeito, as famílias que precisarem do local deverão procurar a Secretaria de Integração Social para a realização de um cadastro.

Filho de Vilma Rodrigues e titular da Delegacia do Idoso em Anápolis, Manoel Vanderic participou da solenidade e, em discurso, frisou a necessidade de ter um espaço exclusivo para acolher as pessoas de terceira idade.

“A gente é muito confortável com as nossas crenças e não sabe quanto sofrimento existe por aí. Hoje a aposentaria mantém a maior parte das famílias, mas os idosos não podem gerir o próprio dinheiro. A gente não respeita o velho e muitas vezes arrancamos ele do lar e levamos para abrigo. Aqui, ele vai receber o que precisa e voltar para casa dele. Pode ser uma tapera, ter uma cama dura, mas é dele, tudo o que ele tem na vida”, disse.

“Quantas famílias foram separadas porque, por melhor que seja o atendimento do abrigo, rompe com toda a história dos velhos. Todos querem voltar para casa. Não sei dizer a alegria que minha mãe estaria. Minha referência de amor era gigantesca e todo mundo conheceu. Era a Vilma. Ela supre tudo. Aqui vamos salvar pessoas, permitir que os idosos sejam gente”, acrescentou.

Também participaram da solenidade várias autoridades políticas, como os deputados estaduais Amilton Filho (Solidariedade) e Coronel Adailton (PP), além de vereadores que eram amigos de Vilma, como o presidente da Câmara Municipal Leandro Ribeiro (PP).

Centro Dia do Idoso

Com um total inicial de 30 vagas, o Centro Dia do Idoso é voltado para pessoas da terceira idade com limitações de alimentação, mobilidade e higiene, ou que apresentam perda cognitiva e não possuem companhia em casa em tempo integral.

Todo o atendimento será feito por uma equipe multiprofissional e os idosos terão cuidados pessoais, oficinas de artesanato, música, pintura, terapia ocupacional, atividades físicas, fisioterapia, jogos de mesa e coral

A estrutura possui refeitório, copa/cozinha, almoxarifado, lavanderia, banheiro acessível, sala de repouso, sala de atividades coletivas, depósito, ambulatório, sala de atendimento individual e academia, com acessibilidade em todos os ambientes.

Sonho da Vilma

A Creche para Idosos, chamada de Centro Dia pela Prefeitura, nasceu a partir de um projeto de Vilma Rodrigues, que faleceu em 2018.

Pedagoga, radialista e dona de uma risada inconfundível, ela estava prestes a completar 58 anos quando sofreu uma falência múltipla dos órgãos após uma bem sucedida cirurgia na cabeça para a retirada de um câncer.

Apesar de curta, a passagem de Vilma Rodrigues na Câmara Municipal entrou para história. Campeã de votos em 2016, ela foi a primeira a apresentar um projeto de lei e a única a dizer expressamente ser contra a aprovação de salário-extra e férias remuneradas para os vereadores da cidade.

Engajada por abraçar causas sociais, Vilma Rodrigues tinha a Creche para Idosos como um sonho. O prefeito escolheu o nome dela para batizar o espaço.