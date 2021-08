Bombeiros de Anápolis encontram corpo de jovem de 21 anos que desapareceu dentro d’água

O final de semana foi de muito trabalho para mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Anápolis. É que a equipe trabalhou ininterruptamente por cerca de 8h para tentar encontrar um jovem que se afogou no Lago Corumbá IV, em Alexânia.

A corporação foi acionada por volta de 09h30 de domingo (1º) depois que o rapaz, de 21 anos, desapareceu no meio da água. Ele havia tentado praticar uma travessia de um lado para o outro quando submergiu.

No local o clima era de muita tensão e foram várias as pessoas que pararam nas proximidades do lago para acompanhar as buscas.

Uma viatura da Polícia Militar também esteve no local para dar apoio.

O corpo da vítima foi localizado por volta das 17h30, em uma profundidade de aproximadamente 6 metros, e foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis.