Com 5 mil vagas, Jovem Aprendiz do Governo de Goiás já está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz do Futuro, do Governo de Goiás, que ofertará um total de 5 mil vagas para adolescentes entre 14 e 15 anos interessados em aprendizagem profissional no estado.

Os candidatos terão até o dia 15 de agosto para completar o cadastro, que deve ser feito no próprio site do programa.

Estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares, pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos ou que tenham na família alguma mulher vítima de violência doméstica e aprendizes com alguma deficiência (sem limitação de idade máxima) estão aptos para se inscrever.

Os menores selecionados para participar ganharão uma bolsa-auxílio de R$516,66, um vale alimentação no valor de R$ 150, vale transporte, 13º salário, seguro de vida e também uniforme.

A ideia é que os jovens sejam inseridos em órgãos estaduais e passem por cursos de qualificação técnica, tudo isso enquanto o desempenho escolar é simultaneamente monitorado.

Como parte de um incentivo extra, o governador Ronaldo Caiado (DEM) prometeu um tablet para todos os 5 mil adolescentes que participarem do programa, assim como bolsas de intercâmbio com destino à Espanha, para aqueles que apresentarem o melhor desempenho.