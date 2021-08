Semusa anuncia como será a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (05) em Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que nesta quinta-feira (05) Anápolis dará continuidade somente na aplicação da segunda dose contra a Covid-19.

Todas vacinas destinadas para a primeira dose foram utilizadas ao longo da semana, e a pasta aguarda novas remessas para retomar a primeira aplicação.

Quem precisa receber o reforço da AstraZeneca pode procurar os seguintes pontos: UniEVANGÉLICA, Banco de Leite e unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes e Santa Maria de Nazareth, para pedestres. Já em sistema drive-thru, estarão disponíveis: Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty.

Já a aplicação da segunda dose da CoronaVac está disponível apenas na UniEVANGÉLICA, enquanto a da Pfizer pode ser encontrada no antigo Cerest (Boa Vista/São Carlos) — lembrando que esta será aplicada apenas para quem recebeu a primeira dose em Anápolis.

Ainda no Cerest, continua a vacinação de gestantes e puérperas com o imunizante da Pfizer, seguindo orientação do Ministério da Saúde. Para segunda dose, a gestante deve apresentar liberação médica no caso de troca da vacina.

A vacinação em toda a cidade ocorrerá das 8h às 16h.