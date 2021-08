Últimos dias para inscrição no jovem aprendiz do Governo de Goiás

Últimos dias para as inscrições do Aprendiz do Futuro do Governo de Goiás, que terminam no próximo dia 15 de agosto. O edital está disponível no site do programa. São 5 mil vagas distribuídas por todos os 246 municípios goianos.

Para se inscrever, é preciso estar cursando o ensino fundamental ou médio (ou já ter concluído o ensino médio), ter de 14 até 15 anos e 11 meses de idade (a idade máxima não se aplica a aprendizes com deficiência); ser estudante da rede pública ou bolsista 100% de rede particular; ter renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos ou ½ Salário – per capita; e estar cadastrado no site do programa.

Os adolescentes selecionados serão contratados para aprendizagem profissional em órgãos estaduais, passarão por cursos de qualificação técnica, voltada ao mercado de trabalho, e terão o desempenho escolar acompanhado.

Além do pagamento do programa, no valor de R$ 516,66, eles terão direito a vale-alimentação no valor de R$ 150, vale-transporte, 13º salário, seguro de vida, uniforme e tablet. Os dez melhores aprendizes ganham ainda intercâmbio em Barcelona.

Os cursos oferecidos estão entre as principais demandas do mercado e as disciplinas escolares básicas, como português e matemática, serão reforçadas.