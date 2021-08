Homem recorre à polícia após ser vítima de crime enquanto participava de culto em Anápolis

Na noite desta quinta-feira (12), um homem precisou acionar uma viatura da Polícia Militar depois de ser vítima de um crime, na Vila São Joaquim, região Sudoeste de Anápolis.

Tudo aconteceu quando ele estacionou o carro, um Toyota Corolla, na frente de uma igreja, e entrou no templo para participar da celebração religiosa.

Assim que deixou o local, percebeu que os vidros do veículo estavam abertos e pertences que haviam sido deixados lá dentro já tinham desaparecido.

A vítima deu falta de imediato da carteira, com R$ 872 em espécie, cartões de banco e documentos pessoais.

Como os autores não foram localizados, os agentes orientaram o homem a entrar em contato com as operadores dos cartões o quanto antes para fazer a solicitação do bloqueio.

O caso foi registrado como furto e deverá ser investigado pela Polícia Civil.