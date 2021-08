Detran Goiás convoca novos selecionados para o programa CNH Social

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) divulgou nesta quarta-feira (18) a convocação para segunda chamada do programa CNH Social. Nesta etapa, 902 candidatos ganharam o direito de obter, mudar ou adicionar categoria da Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente. A lista já está disponível no site: www.detran.go.gov.br.

Para garantir o benefício, os contemplados têm até o dia 02 de setembro para efetuar a matrícula online e até 17 de setembro para entregar a documentação em um dos postos de atendimento presencial, onde será efetuada a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

A matrícula on-line deve ser realizada exclusivamente pelo site da autarquia. A perda do prazo ou não entrega dos documentos comprobatórios implicarão em desclassificação. “Buscamos democratizar a oferta da carteira de motorista. O CNH Social atende pessoas que não têm condições de arcar com todos os custos”, afirma o governador Ronaldo Caiado (DEM).

Criado pelo gestor estadual, o programa promove a inclusão social dos contemplados e abre novas oportunidades no mercado de trabalho. Ele oferece aos convocados a possibilidade de tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar a categoria da CNH. As vagas disponíveis na segunda chamada são remanescentes da quarta etapa, em que foram classificados três mil candidatos.

Os convocados terão direito à isenção das taxas do Detran-GO (Inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático). Também estarão isentos de pagar pelos exames médico e psicológico, junta médica, quando se tratar de candidato com deficiência, e toxicológico, exigido para categoria profissional. Por meio de parcerias, serão oferecidos ainda o curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes.