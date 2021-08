Agosto terminará com temperaturas altas em Anápolis e com apenas um dia de chuva

Para aqueles que não são muito fãs do frio, a notícia é excelente: Anápolis tem previsão de dias bem quentes até o final deste mês de agosto.

As informações são do Climatempo, que aponta máximas entre 28°C e 34°C até o dia 31.

Segundo a previsão, a umidade deve seguir bem baixa até o final desta semana. No entanto, as expectativas é que o mês se encerre com uma forte chuva.

A plataforma também aponta que no mês de setembro, como o de costume, haverá mais chuva.

Mas até lá, as porcentagens de umidade no ar não passarão de 16%.