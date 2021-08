Grave acidente em zona rural terminou com a morte de garotinha de 02 anos

Um trágico acidente em Leopoldo de Bulhões, município localizado a 40km de Anápolis, acabou até em prisão na quinta-feira (26).

Isso porque o motorista, que estava junto da esposa e a filhinha de 02 anos, acabou perdendo o controle do veículo e capotou.

A criança estava no colo da mãe no momento do acidente e não sobreviveu à colisão, pois acabou prensada contra o para-brisa do carro.

O pai, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não sofreu ferimentos e foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado por homicídio culposo, justamente por não ter a documentação legal para estar dirigindo.

Dada a gravidade da tipificação do crime, ele sequer ganhou direito à fiança.

A esposa do condutor deslocou o ombro e foi encaminhada à uma unidade de saúde, mas já passa bem.

Segundo o G1, o homem explicou à Polícia Civil que a causa do acidente teria sido um buraco, que ocasionou a perda de controle do automóvel.

De acordo com as autoridades, ele não estava embriagado no momento da tragédia.