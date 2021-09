Humanizada e de qualidade, Clínica Popular de Saúde tem consultas e ultrassonografias a partir de R$ 80

Desde que iniciou os atendimentos em Anápolis, a Clínica Popular da Saúde se preocupa em oferecer à população atendimentos humanizados, completos e acessíveis.

E foi com esse foco que a clínica, que conta com unidades no Jundiaí e na Vila Jaiara, se consolidou por ter profissionais capacitados, cuidadosos e cobrando preços justos.

Ao todo, são oferecidas quase 20 especialidades diferentes com uma equipe de mais de 80 médicos e consultas que custam a partir de R$ 80.

As ultrassonografias também tem valor a partir de R$ 80 e o espaço ainda oferta uma extensa lista de vários outros exames disponíveis.

E para facilitar ainda mais para os pacientes, todos os pagamentos podem ser feitos pelo cartão de crédito e parcelados em até 10 vezes. Antes, porém, é necessário consultar as condições.

Além de tudo isso, as unidades da Clínica Popular da Saúde também têm estruturas diferenciadas, que dão conforto e mais privacidade, como salas de repouso, de endoscopia e espaços específicos para exames neurológicos e cardiológicos.

É ainda a única de perfil popular em Anápolis que dispõe de ultrassonografias todos os dias da semana, incluindo no sábado, e em diferentes horários, para atender aqueles que possuem agenda cheia.

Interessados podem fazer agendamentos pelos telefones (62) 3324-8593 e (62) 9 9551-1193.

Veja todos os exames ofertados

Exames laboratoriais, ultrassonografias, endoscopia, colonoscopia, exames cardiológicos (MAPA, Holter, teste ergométrico, eletrocardiograma, ecocardiograma), oftalmológicos, eletroneuromiografia, eletroencefalograma, espirometria, atendimento em nutrição, psicologia, fisioterapia e odontologia.