Contagem regressiva para os goianos que não renovaram a CNH em 2020

Os condutores cuja Carteira Nacional de Habilitação (CNH) venceu entre maio e julho de 2020 devem quitar o débito até o dia 30 de setembro.

O interessado deve agendar o atendimento pelo site do Detran-GO, Vapt-Vupt ou então ir direto ao Ciretran do município que não realiza atendimento com hora marcada.

No total, a renovação custa R$ 260,65. As taxas administrativas são de R$ 160,65 e R$ 90 do exame médico que deve ser pago diretamente à clínica no qual é realizado.

A multa para o condutor que for flagrado dirigindo sem a CNH é maior que o da renovação. Além dos R$ 293,47, o motorista perde sete pontos na carteira.