Show de Gusttavo Lima em Goiânia terá palco gigante de 360º e participações especiais

Os preparativos para o grande show do cantor Gusttavo Lima já começaram. Nesta sexta-feira (15), as primeiras estruturas do mega evento-teste foram montadas. A apresentação contará com mega palco 360º.

O show está marcado para o dia 23 de outubro e será o reencontro entre o público e grandes eventos sertanejos. Além do Gusttavo Lima, a celebração também contará com as apresentações da dubla Bruno e Denner, e do cantor Felipe Araújo.

A expectativa é que cerca de 15 mil pessoas compareçam ao estacionamento do Estádio Serra Dourada para o evento de retomada.

Para assistir o Embaixador ao vivo, o público terá que seguir regras estabelecidas pela Prefeitura de Goiânia. Uma das normas é apresentar cartão de vacinação ou um teste de Covid-19 negativo, realizado com até 48 horas de antecedência.