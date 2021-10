Você pode estar mentalmente exausto e não sabe; conheça os sintomas

Sabe quando estamos cansados, e não é depois de uma corrida ou musculação? Sabe aqueles dias que não queremos ler, nem assistir a um filme?



Basicamente, esses dias estão marcados de cansaço mental. Isso acontece quando nos expomos a um excesso de trabalho ou preocupações que sobrecarregam nossa mente.

Por isso, hoje iremos te apresentar os sintomas para saber se você está mentalmente exausto. Veja:

Saiba quais os sintomas para estar mentalmente exausto:

Insônia

Antes de tudo, saiba que mesmo tendo um dia cansativo, na hora de dormir você não dorme. Porque sua cabeça não para de pensar. Basicamente, como uma resposta natural, o cortisol (o hormônio do estresse) aumenta em seu corpo, consequentemente, o nível de alerta aumenta, dificultando a ocorrência de uma boa noite de sono.

Falta de descanso à noite

Sabe quando dormimos e acordamos como se um caminhão tivesse passado por cima de nós? Basicamente, devido ao estado de estresse em que você se encontra, seu corpo também fica alerta às ordens do cérebro. Consequentemente, mesmo que você esteja deitado, sente que não consegue relaxar ou descansar.

Falta de energia

Sabe quando sentimos que não temos “forças” para realizar atividades diárias e qualquer uma delas parece um grande desafio? Em suma, isso ocorre porque quando estamos mentalmente exaustos, o nosso sistema nervoso, consome a energia disponível no seu corpo.

Falta de produtividade e resultados

Quando estamos mentalmente exaustos, as áreas do nosso cérebro que se preocupam com a produtividade e a obtenção de resultados, diminuem drasticamente a sua capacidade.

Irritabilidade

Por fim, entenda que uma mente cansada está preparada para lutar e fugir, não para socialização e conexão com os outros. Logo, tudo parece ameaçador e, por isso, aumentem seus episódios de irritabilidade com seus familiares e colegas.

Como reduzir o cansaço mental

Trouxemos agora, dicas para manter a mente saudável e serena. Basicamente, especialistas afirmam que uma boa noite de sono, uma alimentação saudável e atividade física são ideais para reduzir a sensação de estar mentalmente exausto.