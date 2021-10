Maconheiro do Anápolis City não conseguiu fugir após alerta da esposa

Um total de sete pés de maconha de tamanhos e idades produtivas, quatro pés da planta ainda bem pequenos e 320 gramas da erva já preparada para consumo.

Esse foi o resultado de uma apreensão realizada pela Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (18) em uma residência do Anápolis City, um dos bairros mais nobres da cidade.

Segundo a corporação, o responsável pelos itens, de 41 anos, é natural da Espanha e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

Antes, contudo, revelou aos militares que tudo seria apenas para consumo próprio, negando envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

Conforme a PM, a averiguação na casa foi iniciada em busca de armas de fogo de um falecido colecionador, porém, ao chegarem no endereço, perceberam uma incessante movimentação do homem e da esposa.

Na tentativa de ocultar a cannabis, a mulher alertou que o companheiro saísse com as plantas por uma outra porta. Não contaram, no entanto, com a agilidade da PM que foi mais rápido e fez o flagrante.