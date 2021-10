Essa é para os apaixonados. Chega nova função no WhatsApp que promete estreitar ainda mais o relacionamento dos casais.

Trata-se de uma atualização no pack de emojis que constam nas opções disponibilizadas para uso dentro do aplicativo de mensagens.

Atualmente, eles não contam com um suporte importante que faz bastante falta para alguns usuários: a representatividade das cores.

O recurso desenvolvido pelo mensageiro visa oferecer a possibilidade da combinações de tons de pele para os emojis de casais.

Desse modo, os apaixonados que conversam pelo WhatsApp passarão a ter mais uma forma de demonstrar seus sentimentos por mensagens.

Isso porque a ideia é estreitar ainda mais os relacionamentos, gerando maior identificação para com os usuários que se amam – mesmo que virtualmente.

Quando vai sair?

Segundo o WABetaInfo, a novidade por enquanto está em fase de testes e restrita apenas para quem tem o WhatsApp Beta baixado.

No entanto, a expectativa é de que após os aprimoramentos e correções de bugs, a liberação do recurso ocorra para todos os usuários.

Para ser beta no no Android, basta fazer a busca pelo aplicativo no Google Play com o termo “WhatsApp Beta” ao lado. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

