Descobrimos um truque no WhatsApp que permite você mandar mensagem mesmo bloqueado

Se você está aqui é porque brigou com alguém e, para piorar, foi bloqueado no WhatsApp. Calma, vamos te ajudar a consertar a situação. Basicamente, há uma forma de conversar com a pessoa mesmo assim. E não, não estamos falando de ligação, SMS ou qualquer outra rede social. Veja como mandar mensagem mesmo bloqueado no WhatsApp:

Antes de tudo, você vai precisar de um cúmplice. Logo, pense bem em algum amigo ou confidente para te ajudar.

Como mandar mensagem mesmo bloqueado no WhatsApp:

1. Arrume um cúmplice para adicionar quem te bloqueou no WhatsApp;

2. Peça a ele para criar um grupo entre vocês três;

3. Grupo criado, peça para o cúmplice sair;

3. Pronto! A conversa agora é entre apenas entre vocês dois

Para criar um grupo:

1. Entre no WhatsApp.

2. Toque no ícone de conversa – uma bolinha verde no canto inferior direito.

3. Clique em “Novo grupo”.

4. Adicione os participantes e toque no ícone de seta na parte de baixo da tela

5. Escolha o nome do grupo e toque no ícone de check.

O bom deste truque é que ele é 100% seguro, ou seja, sem a necessidade de baixar ou instalar nenhum tipo de programa externo.

Veja também: