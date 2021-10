A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (21) um motorista de aplicativo suspeito de transportar comparsas para cometer roubos em Aparecida de Goiânia.

As investigações apontam que no último dia 27 ele pegou outras duas pessoas, que estão foragidas, para participarem de dois roubos.

O primeiro foi em um salão de beleza e o trio fez um verdadeiro limpa no estabelecimento.

No mesmo dia, no bairro Independência Mansões, eles roubaram um veículo VW/Virtus, além de vários pertences do dono do carro.

Durante o interrogatório, o homem confessou a participação nos dois roubos e a Polícia Civil segue com as investigações, pois acredita que há mais mais pessoas de envolvidas nesses crimes.