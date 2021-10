Fique poucos minutos nas redes sociais e já se prepare para um bombardeio de publicações sobre Verdades Secretas. Isso tudo porque a nova temporada da novela, de 2015, foi lançada nesta quarta-feira (20) e já está dando o que falar. Por isso, saiba tudo que acontece em Verdades Secretas 2 que você precisa saber!

Primeiramente, a segunda parte, disponível no GloboPlay, conta com 10 episódios que carregam o destino incerto de Angel, a promessa de vingança de Giovanna e a certeza de muitos gatilhos para as solteiras.

Tudo que acontece em Verdades Secretas 2

Antes de tudo, nesta nova fase os personagens são bem diferentes. Afinal, se passaram muitos anos desde a série original. Basicamente, os produtores decidiram seguir por um caminho de ousadia e modernidade, com a intenção de deixar todo mundo muito inspirado e de queixo caído.

Para completar, a trilha sonora foi elaborada para trazer o tom adequado às cenas e aos personagens da obra. Assim, quem for assistir terá um mesclado de anos 80 com as atuais, dando um caráter mais eletrônico internacional à temporada.

Novos personagens

Cristiano

A seguir, temos o Cristiano, interpretado por Rômulo Estrela. Em resumo, ele é um investigador contratado por Giovanna (Agatha Moreira) para investigar o desaparecimento de seu pai. Visto que a modelo, com sede de vingança, acredita que Angel (Camila Queiroz) o matou. Assim, o personagem se infiltrará na agência de modelos para pôr o plano em ação.

Blanche

Além disso, Maria de Medeiros, atriz portuguesa que dará vida a Blanche, a nova dona da agência de modelos, promete ser uma cafetina tão ardilosa quanto Fanny (Marieta Severo). No geral, a agente dará início a trama tendo um caso com um dos modelos e logo se envolverá com Ariel (Sérgio Guizé) fazendo de tudo para acabar com o seu relacionamento com Laila (Erika Januza).

Ariel

Ariel é proprietário da Radar Club, casa noturna de notoriedade nos episódios. Além disso, ele é perdidamente apaixonado por sua amada Laila, a quem dará força para seguir na carreira de modelo. Ariel, interpretado por Sérgio Guizé, estará na mira dos olhos obcecados da dona da agência, Blanche.

Laila

Nesse entretempo, Erika Januza dará vida a personagem Laila. Assim, com o sonho de ser modelo, a companheira de Ariel tenta entrar para a agência, onde só então percebe que a realidade por trás do glamour da carreira pode ser assustadora. Porém, não bastando as dificuldades encontradas, Blanche será um grande empecilho na trajetória da jovem, na tentativa de destruir seu relacionamento.

Percy

No geral, empresário e mulherengo, Percy será quase uma reencarnação de Alex. Logo, interpretado por Gabriel Braga Nunes, o empresário e um dos proprietários da Radar Clube não poupará esforços (e nem dinheiro) para conquistar Angel.

Joseph

O ator Ícaro da Silva será Joseph, cujo o fim de seu envolvimento com a sua chefe, a cafetina Blanche, faz com que o rapaz se aproxime de Visky (Rayner Cadete).

Araídes e Nicolau

A medida que Maria Luisa Mendonça interpreta Araídes, vítima de violência doméstica em Verdades Secretas 2. Nicolau (Julio Machado) é o agressor da esposa, que também comete abuso sexual a enteada Lara.

Lara

Por fim, estreando na carreira de atriz, Júlia Byrro é a modelo de 20 anos no papel de Lara, filha de Araídes, que sairá de casa para trabalhar com book rosa após ser estuprada pelo padrasto, Nicolau. Ela será rival de Angel.

Angel

Bom, Angel não é um personagem novo (até porque é a protagonista), mas na nova temporada ela estará de cara nova. Em geral, Angel aparece como uma mulher mais madura, experiente, viúva e mãe. Porém, ela volta a ser modelo justamente ao descobrir que o filho está doente, e o tratamento custa caro.