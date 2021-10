O que é Book Rosa, tão falado em Verdades Secretas

Verdade Secretas 2 estreou na última quarta-feira (20) e um assunto voltou à tona nas redes sociais: book rosa. Mas, afinal, o que é esse tal book rosa? O que ele se refere e por que falam tanto na série?

Primeiramente, o termo é uma expressão utilizada por algumas agências de modelo para designar um catálogo de profissionais que prestam serviços sexuais em troca de bonificações.

Assim, podemos dizer que o book rosa pode ser considerado um tipo de prostituição. Isso, porque as modelos passam a estar disponíveis para ter relações sexuais com os seus clientes em troca de dinheiro ou prêmios especiais, como viagens internacionais de luxo, joias, roupas de grife, e etc.

Bom, e o que Verdades Secretas das TV Globo tem a ver com isso? Basicamente, a novela de Walcyr Carrasco gira em torno de uma bela modelo que busca outras alternativas para se dar bem: o book rosa.

Além disso, a novela ganhou sua segunda temporada e conta com cenas pra lá de quentes, muitas aventuras e desventuras, que estão chamando a atenção e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Assim, de modo geral, o book rosa é considerado um tipo de prostituição de alto luxo. Em resumo, pro que lida com modelos exclusivas que os clientes estão dispostos a pagar grandes quantias para ter uma noite de sexo.

Além disso, entre os modelos do sexo masculino, a prostituição também está presente. No entanto, a expressão utilizada para nomear a seleção de homens disponíveis para prestar serviços sexuais em troca de dinheiro é “book azul”.

Se liga na fofoca! Muitas modelos e personalidades famosas no Brasil já assumiram que receberam propostas de book rosa. Dentre elas estão a bela Andressa Urach e Fani Pacheco.

Assista ao trailer de Verdades Secretas 2: