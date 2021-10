Chega nova função no WhatsApp que antes só o Orkut tinha

Os saudosistas da primeira grande rede social a ganhar o mundo já podem comemorar: chega nova função no WhatsApp que só o Orkut tinha.

O aplicativo está trabalhando em um recurso chamado “Comunidade”, que promete ser semelhante ao que existia na rede social mais amada do Brasil.

A novidade foi descoberta pelo XDA-Developers, ao vasculhar a versão beta 2.21.21.6 do mensageiro, e confirmada pelo WABetaInfo.

Ainda há poucas especificidades sobre a funcionalidade, mas uma coisa é certa: ela será diferente dos grupos. Apesar disso, algumas semelhanças já foram detectadas.

Por exemplo, as comunidades também devem contar um sistema de convites por link ou QR Code para que assim outras pessoas também entrem e participem.

“Qualquer pessoa com WhatsApp pode seguir este link para ingressar nesta comunidade. Apenas compartilhe com pessoas em quem você confia”, diz trecho de uma mensagem encontrada pelo XDA-Developers na versão beta.

Outro ponto em comum é que a nova função também contará com administradores, que terão poder de moderação. Além disso, ficarão a cargo deles alterar nome, descrição e regras das comunidades. As expectativas são altas!

Mas vale lembrar que o recurso ainda está em fase inicial de desenvolvimento e, por enquanto, em fase de testes e limitada a apenas para quem tem o WhatsApp Beta baixado.

Para ser beta no no Android, é preciso fazer a busca pelo aplicativo no Google Play com o termo “WhatsApp Beta” ao lado. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

