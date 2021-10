Pedacinho de Piri em Anápolis, Casa Criola terá grande exposição de suculentas nesta quinta (28)

A Casa Criola, popularmente mais conhecida como pedacinho de Piri em Anápolis, é um restaurante temático que reforça valores e resgata a cultura do nosso Goiás e cerrado. Com comidas típicas e tempero que lembram o tempo dos nossos avós, é um lugar para colecionar momentos e histórias.

Em parceria com a Suculentas da Susu, apresentam, nesta quinta-feira (28), o Café & Flores, uma exposição de suculentas em uma tarde recheada de delícias do nosso cerrado.

A parceria foi feita por empreendedoras femininas que partilham de histórias, lutas e acreditam que a união somatiza tanto no mercado como na construção pessoal. E em prol dessa união, o evento será realizado na cidade de Anápolis.

O Café & Flores tem tudo a ver com o nosso cerrado, com flores resistentes e simples de cultivar, seja em casa ou apartamento. Esse convite também faz jus ao Outubro Rosa, fazendo uma analogia à força da mulher e a resistência da suculenta.

A exposição acontecerá nesta quinta-feira (28), a partir das 17h, na Casa Criola. A entrada é livre, e os interessados em participar também podem convidar quem quiser para conhecer o universo das suculentas, tirar dúvidas, e ainda se presentear com uma bela plantinha.

A Suculentas da Susu já é especialista no assunto de suculentas, carregando não só no nome, mas na essência. Lá você encontra várias espécies e estilos de suculentas, com lindos arranjos para sair com a suculenta prontinha para decorar sua casa ou presentear. Conheça o

Instagram: @suculentasdasusu

Participe dessa tarde com quitandas especiais, café e muito bate-papo. Saiba mais no Instagram: @casacriola

Você pode ter mais detalhes desta bela ação nos canais sociais:

A Casa Criola, além de bar e restaurante, têm shows ao vivo, área de café e boutique com adornos de Piri, doces do cerrado e muito mais. Está localizada na Avenida Universitária, Nº 1.575, em frente a academia Hugo Trainer. Conheça o Instagram da @casacriola, onde acontecerá o evento.

Já a Suculentas da Susu fica na Avenida Presidente Kennedy, quadra 44, lote 02, no Bairro Maracanã. Eles fazem envio também, é só chamar no Instagram: @suculentasdasusu.