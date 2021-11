Receita de Mané Pelado Goianão: bolo cremoso com sabor irresistível

Talvez você não saiba, mas o Mané Pelado é um bolo típico da região Centro-Oeste do Brasil! Por aqui, fazemos questão de tê-lo nas festas juninas, padarias e naquele fim de tarde com um bom cafezinho. Além disso, o nome curioso homenageia um agricultor que, por superstição, colhia mandioca pelado. Por isso, confira uma receita de Mané Pelado, cremoso e irresistível.

Primeiramente, os ingredientes básicos para o preparo desse bolo são a mandioca ralada, o leite de coco e o queijo em algumas versões. Além disso, iremos usar a medida de um prato, que representa mais ou menos 200 gramas.

É importante lembrar que essa receita é muito simples, fácil e vai arrancar suspiros de quem provar.

Receita de Mané Pelado:

Você vai precisar de:

1 prato de mandioca ralada bem cheio (colocar a massa num pano de prato e torcer pra tirar o leite, a goma despreze esse leite);

6 ovos;

1 prato de leite;

1 prato de manteiga de leite derretida;

Canela em pó à gosto e opcional;

1 prato de coco ralado;

1 prato de açúcar;

Erva doce à gosto e opcional;

1 prato de queijo ralado;

1 colher de bicarbonato;

Modo de preparo:

Primeiro, bata os ovos com o açúcar. Assim, junte os líquidos e, por último, a massa de mandioca, o coco e o queijo.

Em seguida, bata bem e acrescente o bicarbonato. Por fim, em fôrma bem untada, deixe no forno médio pré-aquecido, até corar.

Dica: com o coco in natura a massa fica muito mais gostosa, se você fizer com coco seco terá que adicionar 1 vidrinho de leite de coco.

Depois de pronto, é só deixar esfriar, cortar as porções no tamanho desejado e aproveitar para degustar essa delícia, que é sempre uma ótima pedida para qualquer situação, seja no friozinho ou no calor.