Chega nova função no WhatsApp que todo mundo estava esperando. Ficou sabendo? O aplicativo já trabalha em atualização que está em estágio avançado.

Trata-se do aprimoramento do recurso que permite aos usuários deletar mensagens antigas que foram enviadas em conversas em grupo ou individuais.

O site WABetaInfo, especializado em adiantar as novidades do mensageiro, foi quem identificou a função na versão Beta 2.21.23.1 para Android.

O que muda é que, com o recurso, será possível apagar recados que foram enviados há cerca de 90 dias – bem diferente do que ocorre agora.

Atualmente, só é possível apagar mensagens de conteúdos enviados em no máximo uma hora e oito minutos atrás. Essa opção foi introduzida originalmente em 2017.

Outra diferença é que agora os próprios usuários do WhatsApp poderão fazer a configuração deste tempo diretamente pelo aplicativo.

Mais informações

Essa é uma função bastante esperada porque muito além da privacidade, também ajudará os usuários a limpar mais fácil a memória do aplicativo.

No entanto, apenas usuários WhatsApp Beta estão com acesso por enquanto. Para ser beta no Android, é preciso fazer a busca no Google Play com o termo “WhatsApp Beta”. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

Se você é um deles, vale conferir na Play Store e na App Store se os downloads estão em dia. Por se tratar de um recurso ainda em fase inicial, ele só será liberado para todos após todos os testes e correções de bugs.

