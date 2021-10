Mais uma atualização vindo aí. E esta, bastante esperada. Chega nova função no WhatsApp que mudará a forma de assistir vídeos no aplicativo.

Isso porque a visualização de conteúdos em miniatura (modo Picture-in-Picture) recebeu melhorias na mais recente versão do WhatsApp Beta.

Sendo assim, os vídeos tocados naquela janelinha flutuante passarão a ser acompanhados por uma barra de controle que reunirá várias opções de reprodução.

Para quem não sabe, os vídeos tocados naquela janelinha flutuante são aqueles oriundos do Youtube, Instagram, Facebook e Twitter.

Quando você recebe um link, a janelinha sobe e assim dá para assistir o vídeo dentro do próprio WhatsApp sem precisar sair da conversa.

E a boa do recurso que chega se trata de controles que darão para pausar a reprodução, colocar o vídeo em tela cheia ou fechá-lo de maneira mais rápida.

Mais novidade

Além das funcionalidades citadas acima, a atualização também adicionada os botões de compartilhar e “Assistir mais tarde” no reprodutor de tela cheia.

O WABetaInfo foi quem detectou a atualização na versão 2.21.22.3 do WhatsApp Beta. Para ser beta no Android, é preciso fazer a busca no Google Play com o termo “WhatsApp Beta”. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

Se você é um deles, vale conferir na Play Store e na App Store se os downloads estão em dia. Por se tratar de um recurso ainda em fase inicial, ele só será liberado para todos após todos os testes e correções de bugs.

