Homem é preso após crime para assassinar cruelmente ex-esposa e atual companheiro dela

A Polícia Civil de Itumbiara, município localizado na região Sul de Goiás, prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (8), o homem suspeito de tentar matar a ex-esposa e o atual companheiro dela em plenas ruas da cidade.

As investigações apuraram que o suspeito pegou o próprio carro e começou a perseguir as vítimas, que trafegavam de motocicleta pela via pública.

Em certo momento, o investigado jogou o veículo para cima do casal, que acabou caindo da moto, sofrendo múltiplas lesões.

Logo em seguida, o autor parou o carro e começou a agredir o companheiro da ex-esposa, antes de fugir do local.

O agressor já possuía uma ficha criminal, justamente por violência doméstica contra a antiga parceira.

Como ela havia uma medida restritiva contra o suspeito, que acabou também descumprindo a determinação judicial.

O homem vai responder pelos crimes de tentativa de feminicídio e homicídio.