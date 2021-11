Após velório marcado por emoção e boas lembranças, cortejo leva corpo de Iris Rezende para sepultamento

Após quase 3h de cerimônia, o corpo do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (1933-2021) foi encaminhado para sepultamento no Cemitério Santana.

Durante todo esse tempo, o espaço reservado no Palácio das Esmeraldas ficou lotado com centenas de lideranças políticas, amigos, parentes e populares que puderam dar seu último adeus ao emedebista.

Muito emocionada, Ana Paula Rezende, uma das que discursou após o culto ecumênico, disse que o pai foi um cidadão não só de Goiás, mas do Brasil.

“Hoje partiu um homem que amou muito sua cidade, seu estado e seu país, mas é muito bom saber que esse homem é também muito amado”, disse

O governador Ronaldo Caiado (DEM), relatou diversas histórias políticas na vida de ambos e descontraiu no final.”Agora ele deve estar com São Pedro organizando um mutirão no céu”, afirmou.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), foi enfático. “Essa é a maior biografia já escrita em Goiás e não só de um político, ele é um homem de multidões”, destacou.

O cortejo saiu do Palácio das Esmeraldas por volta das 17h20, passando por diversas ruas da capital em carro aberto do Corpo de Bombeiros. A cerimônia de sepultamento será reservada a familiares e amigos mais próximos.

Iris Rezende faleceu, aos 87 anos, na madrugada dessa terça-feira (09), em São Paulo. Ele foi vítima de um AVC e estava internado há mais de três meses.