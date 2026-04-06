Doação de bens em vida pode ser feita em cartório por quem deseja antecipar a herança com novas regras

Planejamento sucessório vem ganhando espaço entre famílias que buscam organizar bens ainda em vida e evitar desgastes futuros

Layne Brito - 06 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Pensar no destino do patrimônio ainda em vida deixou de ser um assunto restrito a grandes fortunas e passou a fazer parte da rotina de muitas famílias que desejam mais segurança, clareza e previsibilidade.

Em meio a mudanças que tornam procedimentos cartorários mais acessíveis e menos burocráticos, a doação de bens voltou ao centro das atenções como uma alternativa para quem pretende organizar a sucessão patrimonial antes que ela se transforme em fonte de conflito.

A possibilidade de antecipar a herança em cartório surge como caminho para quem deseja formalizar a transferência de bens de maneira legal, com acompanhamento documental e dentro das regras previstas pela legislação.

O procedimento pode envolver imóveis, valores e outros patrimônios, desde que sejam respeitados os limites legais e os direitos dos herdeiros necessários.

Com as novas facilidades adotadas pelos cartórios, o processo passou a ser visto por muita gente como uma forma mais prática de iniciar o planejamento sucessório.

A formalização ainda exige atenção a detalhes importantes, como escritura pública, recolhimento de impostos e análise da situação de cada bem.

Ainda assim, o avanço na modernização dos serviços ajudou a tornar esse tipo de organização mais acessível para quem busca prevenir disputas e reduzir entraves no futuro.

A doação em vida também pode trazer mais transparência à divisão patrimonial, especialmente quando a intenção é deixar tudo definido de forma antecipada.

Por outro lado, especialistas costumam alertar que a decisão deve ser tomada com cautela, já que envolve consequências jurídicas e patrimoniais que precisam ser avaliadas com cuidado.

Em um cenário em que o planejamento financeiro e familiar ganha cada vez mais importância, a possibilidade de fazer a doação de bens em cartório aparece como ferramenta relevante para quem deseja organizar a herança de maneira formal, segura e com menos incertezas para os próximos anos.

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