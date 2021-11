Goiás tem uma das internets mais rápidas do país e está à frente de SP e RJ, mostra pesquisa

Apesar de Goiânia ainda não contar com a estrutura necessária para receber a conexão 5G, Goiás possui a terceira internet mais rápida do Brasil. Os dados são do levantamento realizado pelas plataformas Melhor Plano e Minha Conexão.

O resultado foi obtido a partir de mais de 15,3 milhões de testes de velocidade realizados nos dois sites entre janeiro e junho deste ano. Entre os fatores analisados pelos sites estão latência e velocidade de download e upload.

A velocidade média da conexão no estado é de 69,3 Mbps (megabits por segundo). Esse número deixa Goiás a frente de estados como São Paulo (65,7 Mbps) e Rio de Janeiro (65,4 Mbps).

A internet mais rápida do Brasil é a do Piauí, com 88,4 Mbps. Enquanto a pior velocidade foi registrada em Sergipe, com 29,06 Mbps. No Brasil, a velocidade média de conexão dos usuários é de 58,18 Mbps.

Além de Goiás, Distrito Federal (4º) e Mato Grosso (5º), estão no top-5 do ranking. Os bons números apresentados pelas unidades da federação colocam a região Centro-Oeste em primeiro lugar entre as regiões do país, com velocidade média de 64,48 Mbps.

Confira o ranking das regiões

1. Centro-Oeste: 64,48 Mbps

2. Sudeste: 61,86 Mbps

3. Sul: 60,15 Mbps

4. Nordeste: 50,41 Mbps

5. Norte: 50,04 Mbps