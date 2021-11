Pessoas e lugares que fizeram Goiás se tornar conhecido mundialmente

Quem conhece Goiás sabe que o estado não se limita a apenas ao sucesso das duplas sertanejas e do agronegócio.

O estado é reconhecido em diversos segmentos e a prova disso é a lista que o Portal 6 preparou com locais, pessoas e até eventos que fazem desse pedaço de terra um lugar cada vez mais lembrado e reconhecido a nível mundial.

1. Alto Paraíso

Localizada em meio à Chapada dos Veadeiros, o município de Alto Paraíso é um dos destinos preferidos dos turistas por aqui.

Situada sobre uma placa de quartzo de quatro mil metros, a cidade é rodeada por rochas e paredões. De acordo com a crença local, lá certamente sobreviveria ao fim do mundo por conta da posição geográfica e o misticismo presente na região.

2. João de Deus

O médium João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus era conhecido por realizar atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia.

A fama foi alcançada após famosos recorrerem ao religioso. Entre as celebridades que procuraram o goiano estão as apresentadoras Oprah Winfreyx e Xuxa, os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff, Bill Clinton (EUA) e até o falecido Hugo Chávez (Venezuela).

Vale lembrar que João Teixeira de Faria foi preso em dezembro de 2018 após ser denunciado por mais de 300 mulheres por abuso sexual.

3. Henrique Meirelles

Natural de Anápolis, Henrique Meirelles é um dos nomes mais conceituados mundialmente no mercado financeiro.

Engenheiro Civil de formação, Meirelles começou a atuar nessa área em 1974, ao ingressar no Bank Boston, uma das principais instituições financeiras do mundo.

No Bank Boston foi nomeado presidente em 1996 e ocupou o cargo até 1999. Foi o primeiro estrangeiro a presidir um banco americano de grande porte. Em 2002, deixou a instituição e entrou para a política.

Foi presidente do Banco Central durante a gestão do ex-presidente Lula (2002-2010). Ministro da Fazenda no governo Michel Temer (2016-2018) e secretário da Fazenda e Planejamento em São Paulo.

4. Zacharias Calil

Atualmente deputado federal por Goiás, o médico Zacharias Calil ficou conhecido no mundo pela atuação na medicina.

O cirurgião pediátrico realiza cirurgias de separação de gêmeos siameses, que são aqueles que compartilham algum ou diversos órgãos em comum entre si.

Em 1999, Calil realizou a primeira cirurgia que ficou mundialmente conhecida. A separação das gêmeas Larissa e Lorraine, no Hospital Materno Infantil, em Goiânia.

Desde então, diversos irmãos siameses vem sendo trazidos para Goiás para serem operados pelo médico.

5. Cristiana Toscana

Professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (UFG), Cristiana Toscano, em meio à pandemia da Covid-19, foi indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para participar do Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacinas e Vacinação (SAGE).

Cristiana também já trabalhou na Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, em Washington (EUA). Na OMS, a professora já trabalhou em diversos países na investigação de epidemias.

6. Zezé di Camargo e Luciano

Uma das duplas sertanejas de maior sucesso no Brasil e no mundo, os irmãos Zezé di Camargo e Luciano são naturais de Pirenópolis.

O sucesso começou no início da década de 90, quando os irmãos lançaram o hit “É o Amor”, impulsionados pelo pai, Seu Francisco, que comprava fichas de orelhão e pedia a música nas rádios de Goiânia.

A história de Zezé di Camargo e Luciano foi contada no filme “Dois Filhos de Francisco”, lançado em 2005. Nele é narrado a infância de ambos, além da mudança para Goiânia e o posterior estrelato alcançado pela dupla.

7. Rio Verde

A cidade é uma das principais representantes do Agronegócio em Goiás. Por conta disso, o município abriga um dos mais importantes eventos do segmento do mundo.

Realizada anualmente, a Tecnoshow é palco de diversas negociações relacionadas ao agronegócio que envolvem cifras milionárias.

Nos últimos dois anos (2020-2021), a feira precisou ser cancelada por conta da pandemia causada pela Covid-19. Entretanto, a edição 2022 já está marcada para acontecer entre os dias 04 e 08 de abril.

8. Mateus “Stolen” Rocha

Streamer e um dos principais atletas do jogo Call of Duty (COD) no Brasil, Stolen é goiano, mas atualmente mora em São Paulo por conta do trabalho como jogador e criador de conteúdo.

Nas lives que realiza na plataforma Facebook Gaming, o “Monxtrão”, como também é conhecido, demonstra a habilidade que já lhe rendeu diversos prêmios em dinheiro e títulos no cenário de COD.