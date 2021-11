Educação em Goiás encara aumento nas mensalidades e alta procura por escolas públicas para 2022

Uma pesquisa recente do Procon Goiás, realizada em Goiânia, trouxe à tona uma realidade preocupante para os pais que já estão pensando nas matrículas escolares para o novo ano letivo que se aproxima.

Isso porque a pandemia da Covid-19 deixou marcas impactantes em todos as áreas, sendo a da educação uma das mais afetadas.

Diante da crise, muitos colégios particulares fecharam. Os que continuaram funcionando, por outro lado, apresentaram um valor de mensalidade muito acima do usual para 2022.

E foi justamente isso que o levantamento apurou na capital goiana. Algumas unidades chegaram a ter um aumento de 402%, com valores passando de R$ 380 para R$ 1.910.

Em Anápolis, uma ação do tipo também está sendo realizada pelo Procon.

Em entrevista ao Portal 6, o diretor do órgão no município, Wilson Velasco, explicou que um ofício foi encaminhado para todas as escolas da cidade ainda em outubro.

O documento requisitou o envio do reajuste proposto, assim como a relação dos materiais escolares e demais formalidades exigidas no processo de matrícula.

A expectativa é de que todos os dados estejam em mãos até o fim do mês, para que o setor jurídico possa averiguar quaisquer medidas abusivas, seja nos preços ou nas exigências.

O fenômeno, por sua vez, acabou causando uma movimentação reversa dentro das unidades de ensino de Anápolis.

Em resposta ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) detalhou que a procura por matrículas nas escolas públicas aumentou consideravelmente nos últimos meses.

A demanda repentina fez com que a rede municipal de ensino já abrisse vagas para atender os pais que se assustaram com a nova realidade financeira dos colégios privados.

Sendo assim, os responsáveis interessados em prosseguir com matrículas devem solicitar vaga no site da Prefeitura, no Portal da Educação.

O prazo é de até o dia 26 de novembro para a creche infantil e até o dia 03 de dezembro para a pré-escola e ensino fundamental.