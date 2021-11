Essas são as cidades de Goiás onde usar máscaras em lugares públicos já não é mais obrigatório

Cachoeira Alta, Caçu e São Luís de Montes Belos. Estes são os três municípios goianos que liberaram a população do uso de máscaras em lugares públicos, todas no mês de novembro.

As justificativas das prefeituras são muito parecidas, apontando baixo ou nenhum índice de contaminações e mortes recentes por Covid-19.

Os órgãos de saúde municipais também indicaram que a população total vacinada seria o suficiente para dar início às medidas sanitárias mais leves.

O Portal 6 investigou como está a situação dessas cidades, para entender como está o avanço no combate à pandemia nesses locais e se a população realmente estaria segura para sair às ruas sem máscara.

Cachoeira Alta, cidade do Sudoeste goiano, foi a primeira a decretar a desobrigação do uso de máscaras em locais públicos, no dia 06 de novembro.

O decreto afirma que 80% dos habitantes estão vacinados contra a Covid-19. Contudo, os informes mais recentes disponibilizados no Portal do Cidadão da cidade são do dia 25 de outubro.

Além disso, os dados do Painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontam que o município tem apenas 65% da população vacinada com a primeira dose e 49% imunizados com segunda dose e dose única.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a assessoria da pasta, que afirmou que o painel utiliza os números do Sistema Oficial de notificação do Ministério da Saúde e, em alguns casos, a alimentação não ocorre em tempo oportuno.

Ao tentar contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira Alta, a ligação foi interrompida e a reportagem não foi mais atendida.

Já Caçu, também localizado no Sudoeste goiano, decretou a desobrigação do uso de máscaras na última quarta-feira (10).

Segundo a SES, Caçu possui 67% da população vacinada com a primeira dose e 54% imunizados com ciclo completo.

São Luís de Montes Belos, município do Oeste goiano, foi o mais recente a decretar de forma oficial a medida de flexibilização, nesta terça-feira (16).

Contudo, o prefeito Major Eldecírio Silva (PDT), já havia publicado um vídeo nas redes sociais, na última sexta-feira (12), anunciando a liberação. A justificativa dada era que a cidade não teria ninguém com Covid-19 e a vacinação estava em fase avançada no local.

A população de São Luís de Montes Belos possui cobertura vacinal de 76% para a primeira dose e 55% para segunda dose e dose única, de acordo com a SES.

Situação em Goiás

O governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou recentemente que só irá tratar sobre a liberação do uso de máscaras quando a população goiana atingir 70% de proteção vacinal contra a Covid-19.

Este é o número indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para que se tenha uma “imunidade de rebanho” contra o coronavírus.

Os números divulgados pelo Painel Covid-19 da pasta estadual de Saúde indicam que 65% da população se vacinou com a primeira dose e 49% está com esquema vacinal completo, tendo recebido a segunda dose ou aplicação única.