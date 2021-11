Isso é o que acontece com o corpo de uma pessoa que para de fumar

Se você é fumante ou conhece algum usuário, hoje iremos te apresentar o que acontece com o corpo de uma pessoa que para de fumar. Antes de tudo, temos que ter em mente que quando você para de fumar, você quebra o ciclo do vício e seu cérebro para de “pedir” que a nicotina funcione. Mas, mesmo assim, você deve ter um plano B caso sinta vontade de fumar de repente.

Além disso, você pode pensar que leva meses para notar uma melhora ao parar de fumar. Mas a verdade é que mesmo com as horas, seu corpo já sente a diferença. Assim, quanto mais tempo, melhor, pois você reduzirá as chances de desenvolver doenças pulmonares, câncer ou outras condições que podem ser agravadas pelo fumo.

Como o corpo muda com o corpo de uma pessoa que para de fumar?

Em resumo, o corpo tem capacidade de recuperação rápida e, após a exposição ao cigarro, busca o retorno à normalidade. Por isso, apenas uma hora após fumar, comece a baixar a pressão arterial e a melhorar a circulação.

Logo, quando você atinge a meta de 12 horas, seu corpo começa a limpar o excesso de monóxido de carbono que entrou nos pulmões e na corrente sanguínea, após inalar altas doses em um curto período de tempo.

Depois de um dia

Bom, com um dia, as chances de ter um ataque cardíaco diminuem. Isso porque o cigarro aumenta muito a pressão e coloca você em risco de ter um coágulo. Então, com 24 horas, esses números se estabilizam e os níveis de oxigênio aumentam.

Depois de três dias

Em seguida, após 3 dias, os níveis de nicotina no corpo finalmente desaparecem. Portanto, este é o período mais difícil, porque você pode sentir mais vontade de fumar um cigarro. O que, basicamente, te deixa mais irritado, com dores no corpo ou na cabeça.

Depois de um mês

Depois disso, se você conseguiu superar a barreira dos 3 dias, o mês se torna um pouco mais realizável. Com isso, aos poucos, seus pulmões vão se recuperando e melhorando sua capacidade. Logo, você pode começar a notar que o ar não está mais agitado como antes ou que a tosse irritante dos fumantes diminuiu. Além disso, se você se exercitar, começará a ver melhorias em sua resistência e será capaz de executar melhor o cardio do seu treino.

9 meses

Enquanto isso, aos 9 meses, os pulmões estão muito mais saudáveis ​​e as estruturas destruídas pelo fumo, como os cílios, começam a se recuperar! Em suma, esses pequenos filamentos são responsáveis ​​por movimentar as secreções do órgão, a fim de prevenir infecções.

Depois de um ano

No geral, quando você atinge essa meta, as chances de morrer de doença coronariana diminuem pela metade!

Depois de 5 anos

Ademais, após 5 anos sem nicotina, suas artérias e vasos sanguíneos já estão mais saudáveis. Então eles começam a se dilatar. Logo, isso permite que o sangue circule muito melhor e evita o entupimento.

15 anos

Aos 15 anos, você atingiu a mesma probabilidade de sofrer de problema coronariano e câncer de pâncreas que uma pessoa que não fuma.

20 anos

Por fim, se você ficar 20 anos ou mais sem fumar, suas chances de morrer de doença pulmonar ou câncer caem para o mesmo nível de uma pessoa que nunca experimentou um cigarro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!