6 práticas comuns estão fazendo você gastar mais gasolina sem perceber

Vamos ser sinceros, ao que parece, infelizmente, os combustíveis não vão baixar de preço tão cedo. Por isso, vale adotar estratégias para reduzir o máximo possível o consumo diário de gasolina e etanol. Foi pensando nisso que hoje selecionamos 6 práticas que fazem você gastar mais gasolina e nem perceber. Confira:

6 práticas comuns estão fazendo você gastar mais gasolina:

1. Calibrar os pneus quentes

Primeiramente, adotar o hábito de calibrar os pneus com frequência semanal realmente pode influenciar nos gastos. Logo, andar com o veículo calibrado deixa o carro rodar com mais suavidade e exige menos do motor.

Segundo a empresa Continental, a cada 3 psi abaixo do calibre indicado, o gasto aumenta 2%. No geral, em efeitos práticos, é como se a cada 30 mil km rodados com pneu descalibrado, 55 litros fossem desperdiçados.

Porém, é preciso fazer a calibragem de maneira correta. Isso significa que calibrar os pneus com eles quentes pode aumentar o consumo ao invés de diminuí-lo. Basicamente, o ar quente se expande e a calibragem fica abaixo do ideal. Por isso, sempre calibre os pneus com o carro frio.

2. Dirigir na “banguela”

Em seguida, colocar o carro em ponto morto em uma descida não economiza nada de combustível! Inclusive, em alguns casos pode até gastar mais. Além disso, é possível danificar a transmissão do veículo ou causar um acidente grave. Ainda mais se a prática for realizada em uma rodovia.

3. Abastecer em promoções “milagrosas”

Enquanto isso, fique de olho nas promoções em postos de combustíveis. Por mais que aproveitar promoções de gasolina e etanol não tem nada de errado, abastecer em qualquer posto, sem ter noção da procedência, pode ser um erro.

Logo, combustíveis adulterados danificam o motor do carro e ainda se consomem com uma velocidade maior. Ou seja, o barato realmente pode sair muito caro, neste caso.

4. Desligar o ar-condicionado em estradas

Além disso, o ar-condicionado realmente consome mais combustível que o normal! Contudo, nem sempre desligá-lo é sinal de economia. Inclusive, em estradas, é possível que o gasto seja maior sem o ar.

Em resumo, isso ocorre porque andar com os vidros abertos exige mais do carro. Logo, o ar que entra na cabine empurra o veículo para trás e o força a andar para frente. Ou seja, prefira o ar nas estradas.

5. Andar na reserva

Ademais, deixar para a última hora o abastecimento só vai fazer você ir mais vezes aos postos de combustíveis. Isso porque quanto menos gasolina no tanque, mais o carro gasta. Ou seja, quanto mais espaço houver, mais o combustível evapora.

6. Carregar peso excessivo

Por fim, em uma viagem longa, qualquer peso a mais é determinante no consumo de combustível. Por isso, priorize carregar somente itens como roupas e produtos pessoais. Assim, alimentos e bebidas são exemplos de cargas que podem ser adquiridas em qualquer mercado no próprio destino de viagem.

