Tendência é que IPVA de seminovos em Goiás aumente e explicamos o porquê

A pane mundial na produção de carros novos trouxe uma consequência há muito tempo não era vista no mercado: o superaquecimento na venda dos seminovos.

Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), a alta da procura por esse tipo de veículo já ultrapassa 38% em 2021.

É uma notícia positiva para quem pode vender o carro e fazer um bom negócio, mas existe o outro lado da moeda.

Embora a tabela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) de 2022 esteja prevista para sair somente em meados de dezembro, há uma tendência em alta: o tributo deve aumentar.

Isso porque somente duas variantes são responsáveis para compor este valor: a alíquota incidida em cada estado – que é de 3,75% em Goiás – além do preço de tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) venal de cada veículo.

Se a primeira manteve-se inalterada, a segunda, motivada por questões de mercado, deu um salto.

O Portal 6 levantou os dados que compõe o preço da tabela Fipe de dois modelos diferentes de veículos no mês de novembro de 2020 e 2021 para apontar essa disparada na valorização.

Um veículo Fiat UnoWay 1.3 Flex 8V 5 portas, fabricado em 2018, por exemplo, valia R$ 36.419, 00 em 2020. Exatamente um ano depois, o mesmo modelo está a R$ 44.261,00 – elevação de 21,53%.

Já um Huyndai HB20 Evolution 1.0 flex 12v, mecânico, ano 2020, valia, segundo a Fipe, R$ 49.056,00 em 2020. Em 2021, a elevação do preço foi de 29%.

Por isso, com valorização tão densa, o aumento do preço do IPVA em 2022 é praticamente uma certeza. A diferença vai depender muito de cada modelo, mas especialistas apontam que a média deve ficar em 22%.