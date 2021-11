Caixão vazio é encontrado a 10 km de unidade de saúde onde corpo de idoso desapareceu

Um dia após o corpo de um idoso desaparecer do necrotério da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Itaipu, em Goiânia, agora é a vez de um caixão vazio ser encontrado no meio de um lote baldio, em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (23).

As informações são do G1. Segundo a reportagem, o caixão foi encontrado por um motociclista, num lote baldio em Aparecida de Goiânia, localizado a cerca de 10 quilômetros da unidade de saúde.

Entretanto, conforme a reportagem, uma equipe da funerária municipal informou que “é um caixão supostamente usado em comemorações de Halloween foi recolhido pela equipe e levado para o aterro sanitário do município”.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil que resumiu a informar de que não há ligação entre o caso do sumiço do corpo da unidade de saúde.