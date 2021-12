6 códigos secretos para desbloquear recursos no WhatsApp que todo mundo deveria conhecer

Se você estava com a pulga atrás da orelha para descobrir como desbloquear recursos no WhatsApp, hoje te mostraremos alguns códigos que permitem que você formate seus textos em segundos. Por exemplo, adicionando um tachado às palavras ou destacando as seções principais da mensagem. Pegue seu celular e vamos lá!

Antes de tudo, o que iremos ensinar é uma maneira prática de alterar rapidamente a aparência do seu texto (ou partes dele) para ajudá-los a se destacarem. Claro, você sempre pode fazer essas alterações simplesmente editando as mensagens no campo de texto.

6 códigos para desbloquear recursos no WhatsApp:

1. Itálico

Primeiramente, para colocar sua mensagem em itálico, basta colocar um sublinhado em ambos os lados do texto: _texto_

2. Negrito

Em seguida, para colocar sua mensagem em negrito, coloque um asterisco em ambos os lados do texto: *texto*

3. Rasurado

Além disso, para rasurar sua mensagem, coloque um til em ambos os lados do texto: ~ texto ~

4. Monoespaço

Enquanto isso, para espaçar sua mensagem, coloque três crases em ambos os lados do texto: “ `text“`

Outras maneiras de formatar:

Você também pode executar essas ações usando atalhos no Android e no iPhone.

5. No Android

Se seu smartphone for Android, toque e segure o texto no campo de texto e escolha Negrito, Itálico ou Mais (Rasurado ou Monoespaço).

6. No iOS

Por fim, em seu Iphone, toque no texto no campo de texto e selecione. Em seguida, escolha Negrito, Itálico, Rasurado ou Monoespaço.

