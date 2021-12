Conheça a melhor forma para preparar a comida e não prejudicar a sua saúde

Além de escolher os alimentos e ingredientes corretos, é necessário saber prepara-los para termos uma alimentação saudável.

Vários estudos já mostraram que alguns métodos de cocção podem alterar a comida e prejudicar a saúde. Por isso, é preciso entender que existem métodos melhores para serem usados no nosso dia a dia.

A forma mais indicada para preparar os alimentos é com calor úmido. A fervura e o vapor são os métodos mais saudáveis de preparar vegetais, porque utilizam temperaturas mais baixas e permitem a preservação de nutrientes e fitoquímicos.

Saltear também é um método eficaz, porém, é preciso tomar cuidado com a alta temperatura do óleo. O ideal é manter um tempo de cozimento menor e dar preferência para o azeite.

As preparações assadas no forno são mais indicadas para carnes e peixes. Já em relação aos alimentos que são fontes de carboidratos, por exemplo a batata, é preciso evitar que fiquem com aspecto escuro/amarelo escuro.

Os churrascos ou grelhados devem ser deixados para ocasiões especiais, devido a presença de acrilamida, um composto tóxico gerado quando alimentos são preparados em temperaturas muito altas. Uma dica para amenizar o problema é marinar a carne em vinagre, limão ou ervas, como tomilho e alecrim, antes de assar.

Por fim, como todos já sabemos, a fritura não deve ser frequente no dia a dia pois a imersão dos alimentos em óleo os tornam muito calóricos. Por isso esses alimentos devem ser consumidos esporadicamente.

