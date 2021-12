Quer dormir melhor e não sabe por onde começar? Conheça o método “3, 2, 1” que viralizou

Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo do Dr. Raj Karan, um cirurgião do Reino Unido. Basicamente, o registro do médico ensina um método infalível para dormir melhor e, claro, não podíamos deixar de falar dele. Por isso, vamos te apresentar o método “3, 2, 1” e cuidado para não cair no sono. Vamos lá!

Antes de tudo, entenda que a base do método é a restrição de algumas coisas que interrompem o bom sono. Por exemplo, alimentação, trabalho e telas. Mas calma lá, vamos detalhar direitinho.

Raj Karan nomeou seu método como 3, 2, 1, o que nos sugere já de cara uma contagem regressiva para o sono, mas é muito mais que isso. Em suma, cada número representa um método para se colocar em prática. Assista o vídeo que já rendeu milhões de visualizações:

Se seu inglês não está lá muito bom, vem que te explicamos bem!

Como dormir melhor e usar o método 3, 2, 1?

O primeiro passo é parar de comer. Quando comemos muito antes de deitar, corremos o risco de refluxo ou azia, o que compromete o sono. Por isso, três horas antes de se deitar, não faça grandes refeições e não consuma bebidas alcoólicas.

Em seguida, o próximo passo é de, pelo menos duas horas antes de dormir, parar. Isso significa deixar de trabalhar ou fazer tarefas. Basicamente, esse é um momento para relaxar e descansar o corpo, diminuindo as rotações em que seu cérebro trabalha. O que, consequentemente, ajudará a adormecer mais rápido e a ter um sono melhor no geral.

Por fim, de acordo com o método do médico inglês, uma hora antes de dormir, desligue as telinhas e telonas. Inclusive, no vídeo ele até brinca para abandonar os filmes da Netflix antes de dormir.

