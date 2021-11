6 remédios naturais que podem te ajudar a ter uma boa noite de sono e dormir melhor

Quem tem insônia, sabe o quão ruim é. Mas, não se preocupe! Em resumo, existem várias opções de tratamento para isso, como remédios naturais ou hipnóticos e sedativos, que são prescritos pelo médico em último recurso, quando mais nenhum método funciona. Por isso, veja agora 6 opções de remédios naturais que te ajudam a ter uma boa noite de sono.

6 remédios naturais que pode ajudar a ter uma boa noite de sono

1. Valeriana

Primeiramente, começamos com a raiz de valeriana que tem uma ação tranquilizante. Além disso, reduz a ansiedade e melhora a qualidade do sono. No geral, a valeriana pode ser encontrada em diversos suplementos e a dose recomendada varia entre 45 a 450 mg, cerca de 30 minutos antes de deitar.

2. Camomila

Em seguida, temos a camomila, que é uma planta que ajuda a acalmar. Ademais, a relaxar e a diminuir o estresse e a ansiedade, que são muitas vezes fatores que causam insônia. Resumidamente, para usufruir dos seus benefícios, pode-se tomar um chá antes de dormir.

3. Lavanda

Agora, temos a lavanda, uma planta de flores violeta, muito fácil de encontrar, que apresenta inúmeros benefícios. Basicamente, para ajudar a adormecer e melhorar a qualidade de sono, basta cheirar umas gotas de óleo essencial de lavanda, durante cerca de 30 minutos, antes de dormir. Além disso, pode-se também fazer um travesseiro aromatizado com lavanda ou uma mistura de ervas e usá-lo durante a noite.

4. Passiflora

Enquanto isso, a passiflora é uma planta muito usada na insônia, ansiedade e outros distúrbios do sistema nervoso central. Isso porque devido à sua composição rica em flavonoides e alcaloides, que reduzem a atividade motora, têm ação sedativa, ansiolítica e antiespasmódica e ajudam a prolongar o sono.

5. Erva-cidreira

Nesse entretempo, temos a erva-cidreira. Em suma, uma planta com propriedades calmantes e que melhoram a qualidade do sono. Logo, para usufruir destes benefícios, basta fazer um chá com as suas folhas.

6. Hortelã

Por fim, temos a hortelã que facilita na respiração e proporciona refrescância, além de ser combativa contra a insônia. Para completar, o chá de hortelã é uma excelente forma, também, de garantir uma melhor digestão.

