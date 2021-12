Isso é o que acontece com seu corpo quando você come muita carne

Final de ano e férias só podem significar uma coisa: churrasco e cerveja gelada! Bom, mesmo com o preço da carne lá nas alturas, quem é que não dá uma economizada para reunir a família e amigos em um dia de sol? Todavia, nosso corpo pode ter reações adversas com quem come muita carne e é disso que vamos falar hoje!

Primeiramente, se você está se perguntando o que é muita carne, vamos te explicar. De acordo com um estudo finlandês, os homens que consomem mais de 255 gramas de carne por dia têm 23% mais chances de morrer por alguma doença cardíaca do que aqueles que ingerem menos de 73 gramas.

O que acontece com seu corpo quando você come muita carne?

Antes de tudo, uma das primeiras reações após comer muita carne é o sono. Isso porque as proteínas de origem animal demoram mais para digerir do que outros alimentos.

Para se ter uma ideia, os carboidratos passam rapidamente pelo sistema digestivo. Enquanto isso, a proteína é lenta para ser absorvida. Por isso, a energia demora mais para chegar aos diferentes órgãos.

Podemos ir até mais longe, se por agora, nesses períodos festivos, você passar longe das frutas e saladas, poderá notar mudanças no cabelo e na pele. Isso acontece porque a carne não tem vitamina C e antioxidantes suficientes para substituir os outros grupos de alimentos.

E não paramos na vitamina C não! Em resumo, o sistema digestivo sofre com a falta de vegetais junto com o excesso de carne. Um efeito adverso que podemos citar é a prisão de ventre.

Por fim, o excesso de carne em nosso organismo pode desencadear até inflamações. Isso porque as gorduras saturadas em produtos de origem animal podem ocasionar esse aumento da inflamação do corpo e dos órgãos.

