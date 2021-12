Saiba como fazer o sorteio do amigo secreto no WhatsApp

Final de ano chegou e faltam poucas semanas para o Natal. E, para alguns pode ser um saco, mas, vamos ser sinceros, para esta data uma obrigação é organizar o tradicional Amigo Secreto. Foi pensando nisso, que hoje vamos te ensinar como fazer sorteio do Amigo Secreto no WhatsApp!

Como organizar o Amigo Secreto no WhatsApp?

Antes de tudo, trouxemos o aplicativo “Amigo Secreto Online”, basicamente ele tem o objetivo de automatizar o processo do sorteio do amigo secreto. Assim, o responsável só precisa criar um sorteio e relacionar os participantes. No entanto, o app só está disponível para Android, o ponto positivo fica com a opção de compartilhar o nome sorteado pelo WhatsApp, Facebook e outros mensageiros.

Veja o passo a passo:

1. Primeiro, baixe o Amigo Secreto Online, acessando o play.google.com

2. Agora, ao abrir o app, toque em “Criar um novo Amigo Secreto“;

3. Em seguida, digite o nome de um participante e clique em “Adicionar“; repita o processo até que todos estejam adicionados e depois toque em “Finalizar lista“;

4. Depois, toque no ícone de globo no canto inferior esquerdo, logo abaixo dos nomes dos participantes e, em seguida, clique em “Sim”. O ícone aparece após 3 participantes serem adicionados;

5. Por fim, toque no nome de um dos participantes, selecione “Enviar bilhete secreto” e depois escolha o mensageiro de sua preferência. Repita o processo para cada participante do sorteio até que todos recebam o nome do seu Amigo Secreto.

