Saiba o motivo do ganho de peso após os finais de semana

Para aumentar 1 quilo de gordura no final de semana é preciso se dedicar bastante. Isso porque 1 quilo de gordura representa mais de 7 mil calorias excedentes (além do que você gasta).

Existem alguns motivos que contribuem para o ganho de peso, e talvez, coincidentemente eles estejam atribuídos aos finais de semana.

Alimentos industrializados possuem maior quantidade de sódio. Comer fora de casa também é um agravante, pois não sabemos ao certo quais os ingredientes utilizados nas preparações. Consequentemente a ingesta aumentada de sódio irá contribuir para a retenção hídrica e aumentar o peso na balança.

A quantidade de carboidrato que você come também pode influenciar. Nossos músculos armazenam o carboidrato em forma de glicogênio. O nome glicogênio vem de glicose, e está presente como reserva de energia nos nossos músculos. A cada 1 grama de glicogênio acumulado, acumula-se ao seu redor 2 gramas de água e isso também refletirá no ganho de peso.

Além disso, a retenção hídrica também é causada pelo maior consumo de bebidas alcoólicas. Seja vinho, vodca ou fardinhos de cervejas, todos irão contribuir para o aumento do seu peso na segunda feira.

Assim como o emagrecimento, o ganho de gordura é conquistado gradualmente, ou seja, leva um tempo. Contudo, não se preocupe caso ganhe um ou dois quilos do dia para a noite, não é nada além de água!

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

