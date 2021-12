Relembre 6 cobras assustadoras que foram encontradas em lugares inusitados de Anápolis em 2021

Cobras são animais que, geralmente, causam bastante medo e apreensão durante o encontro com humanos.

A maior preocupação é, com certeza, com as possíveis picadas dos animais que, a depender da espécie, podem ser peçonhentos.

Tanto é que, apenas em 2021, 41 moradores de Anápolis precisaram ser internados no Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC) depois de sofrerem ataques de cascavéis e jiboias, espécies que contam com o veneno e são mais comuns na região.

Porém, vários outros tipos de serpente também apareceram no município durante o ano. Em muitas das vezes, ninguém foi picado, mas, ainda assim, os répteis causaram uma baita confusão nos mais diversos locais.

‘Pior que bandido’

Em abril, por exemplo, o segurança de uma indústria do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) teve um encontro bastante inesperado.

Acostumado a procurar por possíveis bandidos e invasores, desta vez o trabalhador se deparou foi com uma cascavel no pátio da empresa.

Felizmente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou antes que alguém se ferisse ou o animal escapasse.

Terror no posto de saúde

Geralmente, nos sentimos mais seguros em uma unidade de saúde. Mas não foi esse o caso das pessoas que passaram pelo Cais Abadia Lopes, localizado no Jardim Calixto, no dia 08 de junho.

Isso porque, nesta data, uma cobra cipó roubou as atenções depois de aparecer dentro das dependências do local, causando um baita alvoroço entre os presentes.

Conhecida por ser uma das mais bonitas espécies, o animal não é peçonhento e não atacou ninguém, sendo retirado momentos depois pelo Corpo de Bombeiros.

Animal não estava no cardápio

Também muito comum na região, outra espécime de cobra-cipó marcou presença em Anápolis apenas 10 dias depois do episódio no cais do Jardim Calixto.

Desta vez, o susto aconteceu em um restaurante do bairro Jundiaí, depois que o réptil começou a “desfilar” bem na entrada do estabelecimento.

De forma semelhante aos outros casos, os bombeiros agiram bem rapidamente e realizaram a extração do animal com sucesso e segurança.

Assassina da fazenda

No mês de julho, uma fazenda da cidade sofreu um grande prejuízo emocional e financeiro, depois que uma cascavel chegou na propriedade e picou o cachorrinho e uma vaca, que acabaram falecendo.

O veneno do animal é conhecido por causar flacidez e, em alguns casos, até mesmo paralisia do músculo dos olhos, podendo evoluir para insuficiência respiratória e até mesmo morte.

Por sorte, a corporação também conseguiu um bom resultado nesta ocorrência, capturando e liberando o animal com segurança.

Segurança de condomínio

Os moradores de um condomínio de luxo do Anápolis City, bairro da região Leste, tiveram uma surpresinha não muito agradável no mês de outubro.

Na ocasião, uma jiboia – parceira de veneno da cascavel – se alojou bem na cancela da portaria, encarando qualquer um que passasse.

O caso aconteceu de madrugada, e o Corpo de Bombeiros precisou se mobilizar às pressas, antes que alguém se ferisse.

Perseguição em alta velocidade

Uma motorista que ia de Silvânia para Brasília não guardará boas lembranças de Anápolis na cabeça.

Isso porque, no dia 30 de outubro, uma cobra de 2 metros de comprimento invadiu o para-brisa do carro dela enquanto realizava o trajeto.

A condutora pensou rápido e pediu ajuda no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-060, onde a cobra foi resgatada e posteriormente liberada na natureza.