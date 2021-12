3 passos que você deve seguir para evitar que os hackers vejam suas mensagens no WhatsApp

Se você conhece alguém ou você já passou por isso, saiba que os crimes dentro da internet vem crescendo anualmente. Por exemplo, golpes no WhatsApp. Basicamente, existem hackers que conseguem logar no mensageiro de outras pessoas e roubar dados ou pedir dinheiro para os contatos da pessoa. Bom, foi pensando nisso que hoje vamos te ensinar como evitar que os hackers vejam suas mensagens no WhatsApp. Pegue seu celular e venha com a gente!

Como evitar que os hackers vejam suas mensagens no WhatsApp:

1. Não revele nenhum código

Primeiramente, nunca é demais dizer que: não forneça códigos de verificação para ninguém! No geral, o WhatsApp envia por SMS 6 números para você verificar seu aplicativo no celular. Logo, se você compartilha esses números com um estranho, essa pessoa terá acesso ao login da sua conta.

2. Ative a verificação em duas etapas

A seguir, você pode ativar a verificação em duas etapas para garantir sua segurança. Em suma, essa verificação contragolpeia quem tenta roubar seu código enviado por SMS. Isso porque com as duas etapas ativadas, seu aplicativo vai pedir uma senha para liberar o login em outro aparelho. Logo, você saberá que tem alguém querendo te hackear.

Para configurar, abra o WhatsApp, vá para Configurações e toque em “Verificação em duas etapas”. Toque em “Ativar” e insira um PIN de sua escolha.

Ocasionalmente, o WhatsApp pedirá esse PIN quando você usar o aplicativo para verificar se é você.

3. Ajuste suas configurações de privacidade

Por fim, a última dica que te damos para evitar que os hackers vejam suas mensagens no WhatsApp é os ajustes de privacidade. Isso porque o próprio aplicativo fornece opção para garantir sua segurança.

Por exemplo, mudar com quem você compartilha sua foto de perfil, status e outros detalhes. Assim, você pode impedir que pessoas que não estão em seus contatos vejam esses detalhes, incluindo seu número de telefone.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!