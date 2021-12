6 estabelecimentos de Anápolis que estão vendendo alimentos prontos para a ceia de Natal

A cada movimento dos ponteiros do relógio, o Natal fica mais perto de chegar. E um dos costumes mais tradicionais da data é, com certeza, a ceia especial de comemoração.

Geralmente celebrada na véspera do aniversário de Cristo, no dia 24 de dezembro, o evento tem a fama de juntar todos os lados da família em uma única mesa.

Um dos maiores problemas desse cenário, entretanto, é a preparação de um jantar para tanta gente, ainda mais seguindo algumas tradições da culinária da época, como o peru ou chester de Natal.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com seis estabelecimentos de Anápolis que estão disponibilizando diversos pratos praticamente prontos para a ceia, ideais para o pessoal que se tornou refém da falta de tempo nesta reta final de ano.

Açougue Santa Carne

Com um cardápio preparado exclusivamente para a data, o comércio separou uma série de pratos já recheados e preparados, necessitando apenas do tempo de forno antes de ser servido.

Rocamboles, frango, lagarto, costela e lombo são alguns dos cortes disponíveis para reserva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SantaCarneAnapolis (@santacarneanapolis1)

Angelim Carnes

De forma muito semelhante, a unidade também preparou um cardápio especializado para a comemoração, com pratos que podem ser levados direto para o forno.

Através da reserva, o cliente pode garantir diversas opções recheadas, como panceta, coxa e sobrecoxa, rocamboles, costela, lagarto e lombo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐦 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐬 premium (@angelimcarnes_)

Empório do Mineirim

Com uma ótima variedade para quem se perdeu no tempo e está atrasado para montar a mesa de Natal, o estabelecimento conta com kits prontos para a celebração, que servem até como presentes.

As opções vão desde a entrada, com diversas opções queijos e frutas, até mesmo às sobremesas, com os tão esperados doces e chocolates, passando também por bebidas especiais.

Só é preciso se atentar ao tempo de reserva com antecedência, para que tudo seja preparado até a hora da comilança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Produtos Artesanais/Mineiros (@emporiodomineirim)

Floresta Supermercados

As três unidades da rede de supermercados Floresta em Anápolis estão oferecendo diferentes opções para quem ainda não preparou a ceia.

Cestas de chocolate, panettones, frutas cristalizadas e até mesmo um peru inteiro já temperado são algumas das saídas mais fáceis para quem está correndo contra o tempo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Floresta Supermercados (@florestasupermercados)

Supermercado Supervi

Também com um estoque dedicado para o Natal, a rede possui uma variedade de aves natalinas já temperadas e diferentes cestas, com itens doces e salgados.

Aperitivos para a entrada e bebidas especiais também compõe a seleção de produtos já separados para quem tem interesse em agilizar a organização da celebração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SuperVi Supermercados (@supervisupermercados)

Ateliê de doces Paula Suzane

Com foco exclusivo nas sobremesas, o comércio traz uma série de inovações que podem ser muito bem-vindas na mesa de Natal de quem está precisando de ajuda na preparação.

Kits e cestas com panettones recheados, além também do chocotone no pote – que é o carro-chefe do estabelecimento – são algumas das opções não só para a composição da ceia, como também para presentear os apaixonados por doce.