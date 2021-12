Para alguns pode ser bom, para outros pode ser ruim. Chega nova função no WhatsApp que fará os usuários pensarem duas vezes antes de enviar uma mensagem.

Trata-se da possibilidade de ouvir os áudio antes de enviá-los e, se for necessário, deletar e regravar. Todos com o aplicativo atualizado já estão liberados para utilizar.

“Não são erros, são ensaios. Agora você pode visualizar suas mensagens de voz antes de clicar em enviar”, anunciou o WhatsApp através do Twitter.

Um passo a passo de como executar o recurso no mensagem também foi divulgado. Confira abaixo:

Chega nova função no WhatsApp que fará os usuários pensarem duas vezes antes de enviar uma mensagem

Veja o passo a passo:

1. Abra uma conversa individual ou em grupo;

2. Toque no microfone e deslize-o para iniciar a gravação com as mãos livres;

3. Comece a falar;

4. Quando terminar, toque no ícone de parar;

5. Toque no ícone de reproduzir para ouvir sua gravação. Você também pode tocar em qualquer parte da gravação para reproduzi-la a partir daquele ponto;

6. Toque no ícone de lixeira para excluir a mensagem de voz ou no de enviar para concluir o envio.