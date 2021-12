Receita de Manjar de Chocolate para fazer em casa: sobremesa simples, barata e muito gostosa

Se você gosta de chocolate e busca uma sobremesa prática, você está no lugar certo! Hoje unimos poucos ingredientes em uma preparação pra lá de gostosa e tradicional. Veja agora uma Receita de Manjar de Chocolate e se prepare!

Receita de Manjar de Chocolate:

Você vai precisar de:

1 litro de leite

7 colheres de sopa de maisena

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite sem soro

2 xícaras de chocolate em pó peneirado

1 colher de chá de essência de baunilha

Para calda:

1 lata de leite condensado

1 lata de água (utilize a lata do leite condensado vazia para medir)

Modo de Preparo:

Em primeiro lugar, faça um xarope colocando os ingredientes da calda em uma panela, em fogo baixo, por aproximadamente 10 minutos. Agora, retire do fogo e deixe esfriar.

Enquanto isso, em outra panela, dissolva a maisena no leite e acrescente o leite condensado, o chocolate e leve ao fogo médio, mexendo sempre até cozinhar e engrossar. Assim, quando o creme borbulhar, retire do fogo.

Depois disso, acrescente o creme de leite, a baunilha e misture. Por fim, coloque em uma forma de orifício central de 26 cm de diâmetro umedecida e leve para gelar coberto com filme plástico por no mínimo 4 horas, desenforme e sirva com a calda.

