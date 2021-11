Receita de Bolo de Queijo com Goiabada: a combinação perfeita para um lanche delicioso

Para algumas algumas pessoas a combinação de queijo com goiaba, ou Romeu e Julieta (para os íntimos), é incomparável e muito gostosa! Agora já pensou em uma receita de bolo de queijo com goiabada? Pois bem, hoje você vai aprender a fazê-la e se surpreenderá com essa delícia. Vamos lá!

Receita de bolo de queijo com goiabada:

Você vai precisar de:

1/2kg de farinha de trigo

1/2 kg de fubá comum

300 g de queijo fresco esbagaçado com o garfo

300 g de queijo curado ralado

1 colherinha de cravo moído

300 g de nata de leite cozida

500 g de açúcar

500ml de leite.

2 colheres bem cheias de fermento

6 ovos.

Modo de preparo:

Primeiro, bata os ovos com a nata e o açúcar. Agora, despeje numa bacia os ingredientes líquidos, acrescente os queijos e o fubá com farinha. Em seguida, faça uma massa homogênea e coloque o pó royal. Assim, coloque a massa em uma forma untada e polvilhada com fubá. Por fim, asse em forno pré-aquecido a 180ºC por 35 minutos.

Depois desse tempo, faça o teste do palito, ele saindo limpo, está pronto! Agora, derreta em dois copos de água fervendo um pedaço bom de goiabada, do tanto que você quiser e despeje por cima do bolo.

Veja também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!