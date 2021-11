Receita de Rocambole de Carne Moída: muito fácil e tem sabor irresistível

Seja de doce ou de sal, o rocambole é um clássico na vida dos brasileiros, principalmente para quem busca uma opção diferente na cozinha. Foi pensando nisso, que hoje o Portal 6 associou carne moída e farinha de trigo em uma deliciosa Receita de Rocambole de Carne Moída. Coloque as mãos na massa e venha com a gente!

Receita de Rocambole de Carne Moída:

Você vai precisar de:

800g a 1Kg de carne moída

1 e 1/2 xícara de molho de tomate caseiro

2 colheres de farinha de trigo integral

1 cebola picada

1 tomate picado

1/2 lata de ervilha

1/2 lata de milho

1 colher de sopa de creme de cebola (bata a cebola no liquidificador)

1/2 xícara de azeite de oliva

pimenta do reino a gosto

sal a gosto

queijo a gosto

presunto (opcional)

Modo de preparo:

Primeiro, tempere a carne e espalhe no papel manteiga ou no papel filme. Em seguida, coloque os recheios da sua preferência. Depois disso, enrole a carne moída para fazer o rocambole e coloque no forno até ficar pronto e dourado. Sirva como quiser!

